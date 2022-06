Tamponi: positivo più di un siciliano su 5

Sono 4.142 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 18.268 tamponi. Ieri erano 4.436. Il tasso di positività sale al 22,6% contro il 21 del giorno precedente. I guariti sono 3.716, mentre i decessi sono cinque. I ricoverati negli ospedali sono 710, uno in più rispetto al giorno precedente; 25 quelli in terapia intensiva (-1).

Per quanto riguarda le province, si registrano a Palermo 1.491 casi, a Catania 905, a Messina 484, a Siracusa 436, a Ragusa 340, a Trapani 322, ad Agrigento 322, a Enna 190, a Caltanissetta 137.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 56.386. Ieri erano 55.829. Le vittime del virus sono 40, in calo rispetto alle 51 di ieri. Effettuati 258.456 tamponi, con il tasso di positività al 22%, in calo rispetto al 23 di ieri. Sono 225 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, lo stesso dato di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.342, ovvero 137 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 703.479, quindi 25.301 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.184.917 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.058. I dimessi e i guariti sono 17.313.380, con un incremento di 31.532.