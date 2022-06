Investe auto carabinieri, aveva droga negli slip

CATANIA – Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è scattato durante una perlustrazione nel quartiere di Picanello, dove i militari dell’Arma hanno intercettato una Mercedes classe B che transitava in via Principe Nicola. Dopo averlo seguito, i carabinieri hanno imposto l’alt in prossimità del viale Libertà, ma l’uomo nonostante la presenza a bordo di alcuni familiari ha ingranato la marcia indietro, speronando più volte la “gazzella” nel tentativo di scappare. A seguito di perquisizione personale sono saltati fuori 100 grammi di marijuana che l’uomo aveva nascosto tra gli slip. Il 36enne è stato posto ai domiciliari.