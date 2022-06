Rubavano ponteggi e cavi, quattro arresti a Lentini

LENTINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Lentini hanno arrestato quattro persone di 54, 52, 34 e 26 anni, sorprese all’interno dell’Istituto comprensivo Vittorio Veneto, al momento in fase di ristrutturazione, mentre smontavano e si appropriavano dei ponteggi in ferro e di alcune matasse di cavi elettrici. I militari, allertati da cittadini che avevano notato strani movimenti all’interno dell’edificio scolastico, sono intervenuti bloccando i quattro mentre accatastavano il materiale ferroso per essere poi trasportato altrove. La refurtiva è stata recuperata.