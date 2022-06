Ruba il tonno e scappa, preso catanese

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno denunciato un 33enne per un furto in un negozio di alimentari. I militari hanno accertato che il giovane, dopo aver rubato dagli scaffali diverse confezioni di tonno e carne in scatola, aveva superato le casse senza pagare e si era dato alla fuga nel vicino parcheggio, raggiunto dai responsabili.

Nonostante la presenza dei carabinieri, il 33enne (già noto per precedenti giudiziari) non si è rassegnato a consegnare la merce – del valore di 130 euro – e anzi ha cominciato a inveire nei confronti dei due incaricati del punto vendita, colpendoli poi improvvisamente a colpirli con calci, pugni e spintoni, non mancando di minacciarli di morte. I militari lo hanno bloccato.