Rifiuti a fuoco, il fumo invade il centro di Catania

CATANIA – Ancora incendi di spazzatura a Catania e numerosi interventi dei vigili del fuoco in centro e in periferia. Momenti di tensione questa mattina per un rogo di rifiuti accatastati sotto il sottopassaggio pedonale di via Orfanotrofio. Le fiamme hanno raggiunto vecchie case, alcune delle quali disabitate, con il fumo che ha invaso anche via Vittorio Emanuele.

Catania brucia

“È una vera emergenza – denuncia una residente -, siamo pieni di spazzatura e molte volte qualcuno dà fuoco ai sacchetti. Siamo scappati dalle nostre case e in zona c’è pure un plesso scolastico. Ormai sono esasperati anche i vigili del fuoco”