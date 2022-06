RIBERA (AGRIGENTO) – Il cadavere di un settantenne, pensionato, è stato trovato dai vigili del fuoco della squadra speleo alpino fluviale del comando provinciale di Agrigento, nelle acque del fiume Platani, in contrada Maenza. Non è chiaro se l’anziano abbia avuto un improvviso malore che lo ha fatto finire in acqua o se si è trattato di un incidente mentre stava pescando.