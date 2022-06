PALERMO – Una vettura Smart con due giovani a bordo di 28 e 24 anni è finita contro il tram che stava transitando in via Notarbartolo a Palermo. I due giovani feriti sono stati portati in ospedale a Villa Sofia dai sanitari del 118. I rilievi sono eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Il transito del tram nella linea da Borgo Nuovo alla stazione Notarbartolo è rimasto sospeso per alcune ore.