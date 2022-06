Oms: ‘Impennata estiva di Covid in Europa’

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di aspettarsi “alti livelli” di Covid quest’estate in Europa e ha chiesto un attento monitoraggio del virus dopo che i casi giornalieri sono triplicati nell’ultimo mese. “Poiché i Paesi europei hanno revocato le misure sociali in vigore, il virus circolerà ad alti livelli durante l’estate”, ha dichiarato il direttore dell’organizzazione delle Nazioni unite per l’Europa, Hans Kluge.