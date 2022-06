NOTO (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato un ghanese 42enne, residente nel capoluogo siciliano, per traffico di stupefacenti. L’uomo, che viaggiava a bordo di un bus sulla tratta Palermo-Catania, è stato trovato in possesso di 150 grammi di eroina per un valore di 7mila euro. Dopo le formalità di rito, l’extracomunitario è stato rinchiuso nel carcere di Gela.