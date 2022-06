ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – Incendiata nella notte la struttura in legno che accoglieva il lido “Cafè del Mar” sul litorale di Isola delle Femmine che in questi giorni doveva essere abbattuta a spese della Regione siciliana. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e hanno accertato la natura dolosa dell’incendio. Nei giorni scorsi l’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente aveva comunicato che erano stati trovati i fondi per bonificare l’area. Sulla vicenda indagano i carabinieri.