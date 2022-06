CATANIA – Un grosso incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nella collina di Vampolieri tra i comuni di Aci Catena e Aci Castello, a ridosso delle case. Le fiamme si sono propagate in via dei Ciclamini, via del Campolieto e via Ulisse. Oltre ai vigili del fuoco è intervenuto un elicottero della Forestale con diversi lanci di acqua.