Il funerale di Elena in diretta

CATANIA – Il funerale della piccola Elena Del Pozzo, uccisa a cinque anni dalla madre Martina Patti a Mascalucia, avranno luogo domani alle 17 nella cattedrale di Catania. Sarà l’arcivescovo Luigi Renna a officiare la cerimonia. Per dare a tutti la possibilità di partecipare, le immagini delle esequie saranno trasmessa in diretta nei canali di Youtube e Facebook della Diocesi etnea. La funzione sarà trasmessa in tv da Telecolor, che si collegherà in diretta da piazza Duomo a partire dalle 16.30.