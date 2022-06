Duplice omicidio in fondo agricolo nell’Acese

Duplice omicidio nell’Acese. Due cugini, rispettivamente di 29 e 30 anni, entrambi catanesi del quartiere di Librino, sono stati trovati senza vita in un casolare all’interno di un podere di via Roccamena, nella frazione di Pennisi. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime, dopo che i due la notte scorsa non erano rientrati a casa. Nel pomeriggio è arrivata la macabra scoperta. Secondo una prima ipotesi investigativa, i due potrebbero essere stati sorpresi all’interno del terreno da qualcuno che li ha poi feriti a morte servendosi di un’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale e quelli della compagnia di Acireale. Al vaglio degli investigatori la posizione di un uomo anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona.