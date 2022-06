Covid, in Sicilia i numeri della domenica

Sono 1.806 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia (ieri 3.938), ai quali la Regione Sicilia ne aggiunge 273 relativi a giorni precedenti. I dati sono quelli tipici della domenica, più bassi per il minor numero di tamponi effettuati. Infatti, a fronte di 8.898 tamponi effettuati, il tasso di positività sale di poco, dal 20% al 20,2% del giorno precedente. L’Isola è sesta in Italia per numero di contagi, la primo il Lazio con 3.623. I guariti sono 916, un solo decesso. I ricoverati negli ospedali sono 774, quarantotto in più rispetto al giorno precedente; 26 quelli in terapia intensiva (+3).

Per quanto riguarda le province, si registrano a Palermo 771 casi, a Catania 580, a Siracusa 146, a Ragusa 136, ad Agrigento 130, a Messina 110, a Trapani 96, a Caltanissetta 74, a Enna 36.

In tutta Italia sono 24.747 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 63, in aumento rispetto alle 44 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 100.959 tamponi con il tasso di positività al 24,5%, stabile rispetto al 24,3% di ieri. Sono invece 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.873, ovvero 341 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 738.851, quindi 5.411 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.259.261 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.165. I dimessi e i guariti sono 17.352.245, con un incremento di 19.545.