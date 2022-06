I delegati del Codacons al XIX Congresso nazionale hanno riconfermato, votandolo all’unanimità, il catanese Francesco Tanasi alla carica di segretario nazionale per il triennio 2022/2025. Tanasi, laureato in giurisprudenza e in scienze politiche, vanta una copiosa esperienza da giurista, docente di diritto pubblico all’università San Raffaele Roma, oltre a essere conosciuto per essere il cofondatore del Codacons. Noto come “ribelle rompiscatole”, si è distinto negli anni per essersi speso per oltre un trentennio sul campo della tutela dei diritti dei consumatori e dell’ambiente, denunciando abusi, soprusi o diritti calpestati.