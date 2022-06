Avanza l’iter per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Aci Castello. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera – dal valore di 8,5 milioni di euro – è stato illustrato a Palermo all’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone dai tecnici di Rete ferroviaria italiana. “Ci eravamo trovati di fronte a una situazione paradossale: una delle città turisticamente più importanti della Sicilia che vede passarsi davanti i treni senza che si fermino. La Regione ha voluto porre rimedio con una scelta storica, finanziando la costruzione di una nuova fermata ferroviaria nell’area dove sorgeva la vecchia stazione, dismessa e dimenticata da una quarantina d’anni”. Nel progetto sono previste la realizzazione di una banchina lunga 150 metri, aree sosta per auto e bici e la riqualificazione urbana degli spazi limitrofi all’opera lungo via Stazione. “Il governo Musumeci ha chiesto a Rfi di portare celermente il progetto all’esecutività affinché già nel 2023 si possano avviare i lavori”, conclude Falcone.