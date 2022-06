CATANIA – Per il Sunia di Catania è concreto “il rischio che non siano più disponibili le risorse già stanziate con i fondi comunitari delle annualità 2014-2021” ed è proprio per questo che il sindacato degli inquilini chiede un “incontro urgentissimo” scrivendo sia all’assessore comunale ai Lavori pubblici Enrico Trantino, che al direttore dei Lavori pubblici del Comune Riccardo Marra. In particolare il sindacato degli inquilini richiede un incontro “per conoscere gli impedimenti che sino a oggi non avrebbero consentito sia l’utilizzo dei 12 milioni di euro per la riqualificazione delle due torri a Librino per 160 alloggi, sia l’utilizzo di un milione e seicentomila euro per riqualificare alloggi confiscati alla mafia da destinare all’emergenza”.

“Ci chiediamo come mai, nonostante quanto dichiarato dall’ingegnere Marra nel corso di un incontro con noi in occasione di una manifestazione degli abitanti di Torre Leone, non sia stato assegnato l’appalto per il rifacimento dell’impianto fognario dell’immobile che, a detta dello stesso direttore, doveva ritenersi un lavoro urgente da realizzare entro la scorsa primavera. Desta una grande preoccupazione il grave ritardo registrato negli ambiti abitativo e della manutenzione straordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica, ambiti che richiederebbero invece un’attenzione straordinaria, considerate le esigenze di una gran parte della popolazione cittadina”.