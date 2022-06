Al porto di Catania ballavano in 100, ma non potevano

CATANIA – La notte scorsa la polizia di Catania ha effettuato un controllo in un ristorante all’interno del porto, di cui è titolare un 32enne. In una piattaforma in legno collocata all’esterno circa 100 persone stavano ballando, in un area attrezzata con casse acustiche professionali, ma il proprietario non era in possesso della prescritta autorizzazione. Pertanto è scattata la multa.