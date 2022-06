E’ ancora emergenza rifiuti a Catania. In diverse zone della città i cumuli di immondizia campeggiano sulle strade e incivili gli danno fuoco. 

Nel quartiere di San Cristoforo, come si vede nelle foto e nel video, i vigili del fuoco in via Mirabella hanno spento oggi uno dei tanti incendi, ma si teme che qualche fiammella ancora accesa possa far riprendere il rogo. Gli abitanti sono esasperati.