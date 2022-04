Vento e mare in burrasca, Eolie isolate

LIPARI (MESSINA) – Non si arresta l’ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia. Collegamenti marittimi interrotti nelle Eolie a causa del vento forte e del mare in burrasca. Navi e aliscafi sono bloccati nei porti per il mare forza 5-6. Le isole minori già da 48 ore hanno dovuto fare i conti con diverse corse di linea soppresse. Per tutta la notte sull’arcipelago eoliano hanno soffiato forti raffiche di vento provenienti da ponente con mareggiate che hanno investito le coste e le strutture portuali. Nella rada di Lipari sono ancorate tre navi cisterna della società Marnavi di Lipari, mentre al porto di Sottomonastero oltre la nave della Siremar, è fermo il traghetto della Green Fleet che trasporta rifiuti. Anche domani le previsioni meteo non promettono nulla di buono e le sette isole rischiano di rimanere senza collegamenti marittimi per altre 24 ore.