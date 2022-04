Ubriachi e senza patente: che multe a Catania

CATANIA – Sanzioni per più di 12.800 euro per violazioni al codice della strada sono state elevate la notte scorsa a Catania dai carabinieri durante controlli nel centro della città, lungo via Antonino di Sangiuliano, piazza Paolo Borsellino e piazza Martiri della Libertà. I motivi sono stati la mancata copertura assicurativa, la mancanza della carta di circolazione, la mancata revisione. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro e al fermo amministrativo di cinque veicoli e al ritiro di cinque carte di circolazione.

I carabinieri hanno denunciato un 33enne e un 37enne entrambi catanesi, oltre a un 25enne di Melilli, per guida in stato di ebbrezza. L’alcoltest ha stabilito per loro un contenuto alcolemico nel sangue superiore al consentito, il che ha comportato per tutti il ritiro della patente di guida.

È stato inoltre denunciato un 31enne catanese pizzicato alla guida di un’auto senza essere in possesso della patente di guida, con recidiva nel biennio, in quanto mai conseguita. I controlli hanno riguardato oltre 70 persone e 37 veicoli.