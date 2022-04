PALERMO – Una grossa buca si è aperta in via Leonardo da Vinci a Palermo. Il manto stradale ha ceduto e la protezione civile ha chiuso la strada e deviato il traffico in via Beato Angelico. Oggi è atteso un intervento di messa in sicurezza da parte degli operai dell’Amat. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il cedimento dell’asfalto.