Schiaffi e minacce a bimbi, condannata la maestra

CALTANISSETTA – Il gup di Caltanissetta Emanuela Carrabotta ha condannato a 4 anni di reclusione la maestra 62enne Maria Capitano con l’accusa di maltrattamenti sugli alunni della scuola dell’infanzia Gianni Rodari di Milena, in provincia di Caltanissetta.

L’insegnante si sarebbe resa responsabile di rimproveri arbitrari, lanci di oggetti, minacce, schiaffi, strattonamenti, spinte, pizzicotti, tirate di orecchio. In altri casi i bambini sarebbero stati costretti a mangiare da soli per punizione o a stare in piedi con le braccia conserte, dando le spalle alla classe.

I fatti contestati riguardano i primi mesi del 2019. Le famiglie dei bambini si sono costituite parte civile. Insieme con la Capitano era imputata una sua collega che invece ha scelto il rito ordinario.