Scende dall’auto per dare aiuto: travolta e uccisa

MILANO – Vedendo un incidente, si è fermata a prestare soccorso ed è stata travolta e uccisa da un’auto. La vittima, 41 anni, è un’ex impiegata della clinica Humanitas di Rozzano, che è deceduta all’ospedale Niguarda dove era stata portata in codice rosso dal 118. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza lungo la Tangenziale Est di Milano. Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, una moto guidata da un 26enne – portato anche lui in codice rosso al San Gerardo di Monza con un trauma alle gambe – avrebbe urtato un’auto guidata da un 31enne, accompagnato in codice verde al San Raffaele. La vittima si sarebbe fermata a prestare soccorso e sarebbe stata travolta da un’auto guidata da una 65enne, portata al San Raffaele con un trauma toracico.