San Marco, ambulatorio per il rene policistico

La malattia del rene policistico è un disturbo ereditario in cui si formano numerose sacche piene di liquido (cisti) in entrambi i reni. I reni si ingrossano, ma il tessuto funzionale, quello che serve cioè a mantenere la caratteristica di ‘filtro’ del rene è minore. Si presenta in forme diverse: alcuni soggetti presentano sintomi lievi e non si accorgono neanche della presenza della malattia, mentre altri hanno dolore al fianco, sangue nelle urine, ipertensione arteriosa e dolore crampiforme causato dalla presenza di calcoli renali. Per fare una corretta diagnosi servono esami ecografici, tomografia computerizzata o risonanza magnetica ai reni.

Ma l’assistenza al paziente nefropatico e affetto da malattia policistica renale non è delle più semplici perché comporta attività di screening familiare, monitoraggio delle cisti e valutazione clinica generale. All’ospedale San Marco di Catania è attiva l’Associazione Italiana Rene Policistico (Airp) che ha deciso di donare all’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Nefrologia e Dialisi, una sonda ecografica color doppler wireless da destinare proprio all’ambulatorio del Rene Policistico. E’ stata la presidente dell’Airp, Luisa Sternfeld, a consegnarlo al direttore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco, Gaetano Sirna, e a Carmelita Marcantoni, direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia. Presenti anche Francesco Scolari, presidente del Comitato Scientifico dell’Airp, ordinario di Nefrologia presso l’Università di Brescia e direttore della UO di Nefrologia Dialisi e Trapianto degli Spedali Civili di Brescia, il direttore sanitario aziendale, Antonio Lazzara, il direttore del Dipartimento Placido Romeo, la direttrice di presidio, Annarita Mattaliano e Giovanni Crupi, un ex paziente, adesso guarito dalla malattia, entrato a far parte dell’Airp. L’ambulatorio è attivo nell’edificio B livello 3 dell’ospedale San Marco, ogni martedì dalle 15 alle 17 (tel 0954794357).