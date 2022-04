Ruba motociclo, le telecamere lo inchiodano

CAMPOROTONDO (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato un 27enne catanese accusato di furto aggravato in concorso. A fare scattare le indagini è stata la denuncia di una donna che aveva segnalato la scomparsa di un motoveicolo Honda Sh posteggiato nei pressi della sua abitazione di San Pietro Clarenza.

Dall’analisi delle immagini estrapolate i militari hanno riscontrato, nel luogo e nella fascia oraria indicati dalla vittima, la presenza di un uomo a bordo di un’autovettura, una Fiat Panda di colore rosso, che nelle fasi antecedenti e successive al furto si sarebbe aggirato nei pressi della strada dov’era posteggiato lo scooter.

Dalle immagini si è anche avuto modo di verificare che l’Sh, dopo essere stato asportato e allontanato a spinta da un complice, sarebbe stato “scortato” dalla Fiat Panda prima di far perdere le tracce dalla zona per poi essere abbandonato in territorio di Paternò dove il giorno dopo, in via Varese, una pattuglia del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri lo ha rinvenuto e restituito alla proprietaria.