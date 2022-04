Rissa al bar in via Teatro Massimo: scatta il Daspo

CATANIA – Emesso dal questore di Catania un provvedimento di Daspo per la rissa avvenuta la notte del 2 aprile scorso all’interno di un bar nella centralissima via Teatro Massimo. Quella notte, un giovane ubriaco, al culmine di un litigio, ha colpito al capo un altro giovane causandogli una profonda ferita alla testa. I poliziotti intervenuti, chiamati dalla titolare del locale, sono riusciti a individuare il 21enne aggressore che aveva innescato la rissa. Per il ragazzo è stata emessa la misura di prevenzione del divieto di accesso al bar dove si è verificata la lite (e vie limitrofe) e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti, per un anno. Il divieto è stato esteso a tutti i locali pubblici ricadenti nella stessa zona. L’eventuale violazione comporta una sanzione penale, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila euro.