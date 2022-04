Ragazza scappa da ospedale, trovata sui binari

Una ragazza è stata salvata dalla polizia sui binari. Gli agenti di Agrigento hanno rintracciato la giovane che camminava pericolosamente lungo la linea ferroviaria nei pressi di Trabia, sulla tratta Agrigento-Palermo. Era stata vista all’interno di una galleria.

Il personale ferroviario ha fermato la corsa del treno e gli agenti l’hanno fatta salire a bordo per poi affidarla alle cure del personale sanitario. Successivamente è stato scoperto che, in evidente stato confusionale, si era allontanata da un ospedale del capoluogo ove era in cura per le sue condizioni psichiche.