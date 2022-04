Pasqua: il maltempo non ha pietà

Feste di Pasqua prevalentemente soleggiate ma fredde e ventose. Sono queste le previsioni di Antonio Sanò, direttore del sito www.iLMeteo.it, che annuncia un calo delle temperature anche di 10° tra sabato e domenica, Pasqua con tempo variabile e Pasquetta con cielo sereno.

In sintesi per Pasqua avremo bel tempo al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbero arrivare anche dei rovesci localmente intensi tra Sicilia e Calabria. Protagonista poi sarà il vento. Poi per la tradizionale gita del Lunedì dell’Angelo il sole tornerà a splendere un po’ ovunque.

Nel dettaglio per il Sud: oggi cieli velati, addensamenti in Sicilia con piogge serali; domani nubi sparse, qualche piovasco tra Sicilia e Calabria; domenica instabile con piogge sparse, più probabili e intense tra Calabria e Sicilia, tempo ventoso e più freddo.