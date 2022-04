CATANIA – I carabinieri di Catania hanno pianificato numerosi servizi preventivi per garantire il rispetto delle norme anti-Covid ancora vigenti, durante il festeggiamento della Pasqua e la classica scampagnata di Pasquetta. Sia nel capoluogo etneo sia nell’hinterland saranno dislocate pattuglie per il controllo dei principali snodi viari nelle zone di accesso alle località pedemontane e marittime, meta preferita per l’occasione di escursionisti e di gitanti.