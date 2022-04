NOTO (SIRACUSA) – E’ prevista per le 20 di lunedì 4 aprile la riapertura del tratto autostradale Siracusa-Gela, tra gli svincoli di Rosolini e Noto. Lo comunica il Cas. La chiusura si è resa necessaria in seguito al cedimento di alcune “velette” che rifiniscono lateralmente la struttura del cavalcavia n° 5 al km 26,350. Sino ad allora chi viaggia in direzione Gela deve osservare l’uscita obbligatoria a Noto per rientrare allo svincolo di Rosolini. Chi invece è in transito in direzione Siracusa deve uscire a Rosolini e rientrare a Noto.