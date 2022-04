MESSINA – Il Gup di Messina ha emesso 26 condanne e un’assoluzione durante l’udienza relativa all’operazione Marketplace, l’inchiesta della squadra mobile sul giro di droga nelle palazzine di via Seminario estivo a Giostra. Condanna a 20 anni per Angelo Arrigo, Antonio Arrigo, Girolamo Stracuzzi, Gianluca Siavash e Vittorio Stracuzzi,18 anni per Giuseppe Bonanno, 12 anni di reclusione per Paolo Arrigo e Marco Talamo,12 anni e 5 mesi a Sandro Minutoli, 12 anni e un mese per Carmelo Prospero, 13 anni e 4 mesi a Gaetano Barbera,13 anni e 2 mesi per Giosuè Orlando, 4 anni a Vincenzo Barbera, 9 anni e un mese a Pasquale Rossano, 9 anni a Concetta Assenzio, 10 anni e mezzo a Stello Rossano, 10 anni e 1 mese a Filippo Cannavò, 2 anni a Beatrice Rossano, 8 anni e 4 mesi a Federico Russo, Carlo Pimpo e Alessia Stracuzzi, 8 anni e 8 mesi per Ramona Assenzio ed Eugenio Serbenico; 8 anni e 5 mesi a Manuela Valente, un anno e 4 mesi per Giuseppa Paratore. Infine 2 anni per Daniela Monti, assolta tuttavia dall’accusa di far parte dell’associazione. Assolta per non aver commesso il fatto, invece, Maria Barbera.