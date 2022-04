Sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo traffico bloccato, all’altezza dello svincolo di Cinisi, per un incidente mortale in cui ha perso la vita un uomo. Per cause in corso di accertamento, un’auto che viaggiava in direzione Palermo ha impattato autonomamente. Altre tre persone sono rimaste ferite. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Sul posto le squadre di Anas.