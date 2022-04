Catania, due pusher arrestati in flagranza

CATANIA – Due uomini, rispettivamente di 34 e 46 anni, sono stati arrestati in due distinte operazioni dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. In occasione della prima operazione, condotta nel rione San Cristoforo, gli agenti hanno sequestrato 57 involucri di cocaina.

A San Giovanni Galermo, nota piazza di spaccio catanese, sono stati invece sequestrare 160 involucri, già confezionati, di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 130 grammi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.