Dipendente ruba cassone scarrabile

CATANIA – Un uomo di 54 anni, dipendente di una società di Catania operante nel campo dei servizi di igiene ambientale, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. A fare scattare l’indagine è stata la segnalazione del rappresentante legale dell’azienda che aveva denunciato il furto di un cassone scarrabile della capacità di 15 metri cubi che risultava movimentato in uscita e non più rientrato in sede. Il cassone è stato poi rinvenuto nel quartiere Zia Lisa all’interno di un’area privata in uso ad una ditta che commercia rottami ferrosi.

Da accertamenti effettuati sul cassone è emerso che la condotta sarebbe consistita anche nell’abrasione della vernice della matricola ponendo in essere quindi operazioni tali da cercare di ostacolare il riconoscimento del cassone.