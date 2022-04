Catania: wurstel imbottiti di chiodi per uccidere cani

CATANIA – Disseminava nel centro di Catania pezzi di wurstel ‘imbottiti’ di ami e chiodi per provocare la morte di cani portati a spasso dai loro proprietari o anche randagi. Per maltrattamenti di animali i carabinieri della stazione di piazza Verga hanno denunciato un 61enne. La scoperta dei militari dopo numerose segnalazioni e denunce negli ultimi mesi da parte di proprietari di cani, commercianti e cittadini, i quali avevano scoperto nelle aiuole o sui marciapiedi di corso Italia, piazza Verga, largo Bordighera, viale Vittorio Veneto e corso delle Province alcuni pericolosissimi pezzi di wurstel ‘ripieni’ di fili di ferro, ami e graffette destinati a far del male ai numerosi cani portati a spasso dai loro proprietari. 

I carabinieri dalle analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza della zona hanno isolato due episodi in cui un uomo, di circa 60 anni, mentre passeggiava su viale Vittorio Veneto, lasciava cadere dalle mani un pezzo di wurstel vicino a un’aiuola. In uno di questi casi, per giunta, il ‘gustoso’ ma pericoloso bocconcino era stato ingerito da un cane di piccola taglia al guinzaglio; l’animale, dopo giorni di malessere era riuscito a espellere i pezzi di ferro contenuti nel wurstel, senza purtroppo evitare piccole lesioni nelle pareti intestinali.

Delineato il profilo del responsabile, i militari hanno quindi svolto una serie di servizi di appostamento fino a incrociare e identificare l’uomo mentre era tranquillamente seduto su una panchina di piazza Verga. La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare nella sua abitazione ami e chiodi utilizzati per rendere mortali i pezzi di wurstel.