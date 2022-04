Catania, a villa Pacini un parco giochi inclusivo

CATANIA – L’assessore regionale della Famiglia e delle Politiche sociali Antonio Scavone ha consegnato stamane a Catania un’area gioco per bambini di circa 1.000 mq realizzata all’interno della villa Pacini. “Una piccola ma importante opera per la città, un parco giochi inclusivo anche per i bambini diversamente abili – ha detto Scavone – in questo splendido luogo che è villa Pacini, uno dei 150 finanziati in altrettanti comuni dell’Isola dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali che ho l’onore di guidare”. Alla consegna dell’area gioco, adatta anche ai bambini con disabilità, erano presenti il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione e gli assessori Giuseppe Lombardo (Famiglia e politiche sociali), Andrea Barresi (Verde e giardini pubblici) e Sergio Parisi (Fondi Ue e transizione green) e Paolo Fasanaro (presidente del 1/o Municipio).

La posa in opera dei giochi su tappeto antitrauma, curata dalle maestranze della ditta appaltatrice scelta sulla base di una gara a evidenza pubblica grazie al finanziamento regionale di poco più di 50 mila euro, è stata ampliata e rinnovata, ed è stata arricchita di nuove attrezzature per favorire le relazioni e l’integrazione tra tutti i bambini. “Un’impostazione dal grande valore etico e sociale – hanno detto Bonaccorsi e Lombardo – perché mette i più piccoli con difficoltà motorie e sensoriali alla pari dei loro coetanei nel gioco in piena sicurezza. Anche questo è segnale di attenzione sociale particolarmente significativo nell’ottica di creare coesione tra i nostri bambini. Questo di villa Pacini è solo uno dei tre parchi gioco inclusivi che in poche settimane sorgeranno a Catania”.