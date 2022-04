Boggio Lera, studenti senza tetto e senza aule

Presidio di studenti e insegnanti del liceo scientifico Boggio Lera stamattina a piazza Stesicoro per protestare contro la mancanza di aule che perdura dal giorno del crollo di una parte del tetto dell’istituto di via Vittorio Emanuele a Catania. Era il 9 novembre scorso. Cinque classi sono ancora costrette alla didattica a distanza e non si intravedono soluzioni a breve. Servono infatti una ventina di classi per il prossimo anno quando dovrebbero iniziare i lavori di rifacimento del tetto. Una delegazione della scuola è stata ricevuta in Prefettura dove ha chiesto di effettuare un censimento delle classi non occupate nelle varie strutture scolastiche. Il prefetto aveva effettuato un sopralluogo al Boggio Lera una decina di giorni fa.