Baldini ha già una nuova panchina

Domenica l’addio al Calcio Catania, oggi la firma con il Vicenza. L’ormai ex allenatore rossazzurro ha già trovato una nuova panchina.

Svincolatosi per effetto del fallimento del club etneo, Baldini ha siglato un accordo con il Vicenza, formazione di Serie B in lotta per non retrocedere: contratto sino al 30 giugno 2022, con opzione di rinnovo con il club biancorosso.

Baldini porta in biancorosso il vice Luciano Mularoni, il collaboratore tecnico Davide Bertaccini e il preparatore atletico Diego Gemignani.