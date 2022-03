Via Crociferi torna indietro nel tempo

CATANIA – La cornice monumentale di via dei Crociferi è stata scelta per un giorno di riprese a Catania del film ‘La stranezza’ di Roberto Andò con protagonisti Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. L’ultimo lavoro cinematografico del regista palermitano è incentrato sulla genesi del dramma più famoso di Luigi Pirandello: ‘Sei personaggi in cerca d’autore’.

Via dei Crociferi per un giorno è tornata indietro nel tempo, attraversata da carrozze e cavalli e qualche auto d’epoca. Il set è stato allestito anche all’incrocio con via Antonino di Sangiuliano; il campo base per i mezzi tecnici in piazza Dante, in prossimità del monastero dei Benedettini. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Andò insieme a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti; nel cast oltre a Servillo, Ficarra e Picone, anche Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Galatea Ranzi, Fausto Russo Alesi.

Il film è ambientato nel 1920, anno in cui Luigi Pirandello (Toni Servillo) durante un viaggio in Sicilia si imbatte in Onofrio Principato e Sebastiano Vella (Salvo Ficarra e Valentino Picone), due teatranti di una scalcinata compagnia filodrammatica, incontro che porterà non poche sorprese.