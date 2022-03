Tremestieri, in tre sorpresi a confezionare dosi

TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) – I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno arrestato un 31enne e un 32enne del posto e un 28enne di Mascalucia per detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante la notte i carabinieri, impegnati in una serie di controlli antidroga a Tremestieri Etneo, hanno eseguito diverse perquisizioni, tra le quali una all’interno di un residence. I militari, nella parte finale di una strada che conduce a dei garage condominiali, hanno notato una Nissan Micra ferma con gli sportelli aperti e hanno sorpreso il 32enne mentre maneggiava marijuana. Lì vicino hanno trovato altri due giovani in un locale adibito a cantina seduti a una scrivania mentre confezionavano dosi con marijuana e cocaina.

Nel locale nella disponibilità del 31enne sono stati trovati 270 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina nascosti in uno zaino, mentre in casa lo stesso 31enne ha consegnato spontaneamente una pistola giocattolo priva del tappo rosso a salve con caricatore privo di cartucce. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 31enne gli arresti domiciliari mentre per gli altri due l’obbligo di firma.