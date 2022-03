Spacca finestrini delle auto in via Fimia, ladro beccato

CATANIA – A Catania i poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un 32enne per furto e danneggiamento. I fatti risalgono allo scorso 11 gennaio, quando numerosi residenti di via Fimia, zona Vulcania, al mattino, hanno trovato le loro auto che erano rimaste parcheggiate durante la notte in strada, con i finestrini in frantumi e vandalizzate all’interno. Gli investigatori, una volta acquisite le denunce dei proprietari delle auto, si sono subito messi sulle tracce del malfattore riuscendo, in breve tempo, a risalire all’identità. Il 32enne ha già diversi precedenti per reati simili.