Siracusa, nuovo primario di Ortopedia

Salvatore Caruso, già facente funzioni dello stesso reparto, è risultato vincitore del concorso per la direzione del reparto di Ortopedia dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Oltre alla procedura concorsuale relativa all’incarico dirigenziale dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia, il direttore generale dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra ha formalizzato, presente il direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio, le firme dei contratti per i responsabili delle Uos Assistenza Socio Sanitaria Carolina Baiano e Veterinaria Area A di Noto Vincenzo Castagna, nonché per due incarichi di dirigente medico, Francesco Giuffrida per l’Obi del Pronto soccorso di Lentini e Marcello Passanese per l’ambulatorio di Chirurgia dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Sono in corso le procedure per le ulteriori nomine dei direttori delle restanti strutture complesse sia dell’area ospedaliera che territoriale, ancora vacanti.