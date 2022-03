Sicilia, il tasso Covid non si muove più

Sono 4.777 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 6.107. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 30.537 tamponi, con il tasso di positività che rimane per il quarto giorno consecutivo al 15%. Dodici i morti, circa 2.200 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 60 persone (+2).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati nelle nove province: 1.663 a Palermo, 1.303 a Messina, 709 a Catania, 637 ad Agrigento, 445 a Ragusa, 422 a Siracusa, 324 a Caltanissetta, 323 a Trapani, 107 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 60.415. Ieri erano 74.024. Le vittime del virus sono 93 (ieri 85). Effettuati 370.466 test (ieri 478.051), il tasso di positività è al 16%, in crescita rispetto al 15% di ieri.

Sono 467 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.430 (8.319), ovvero 111 in meno rispetto a ieri. Sono 1.172.824 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 25.305 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.861.743 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.785. I dimessi e i guariti sono 12.531.134, con un incremento di 36.166 rispetto a ieri.