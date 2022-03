Sciopero dei tir: assalto a benzinai e supermercati

L’aumento dei prezzi causato dalla guerra in Ucraina e lo sciopero annunciato dagli autotrasportatori a partire da lunedì prossimo (“Le aziende sospenderanno a livello nazionale i loro servizi per causa di forza maggiore”, ha spiegato Trasportounito) hanno spinto in queste ore tantissimi siciliani a fare scorte di generi alimentari e carburante.

Molti supermercati sono stati presi d’assalto e questa mattina diversi scaffali risultavano vuoti, così come in tanti distributori di benzina è terminato il carburante, soprattutto il diesel, con lunghe file di auto sulle strade. Situazione ancora più caotica in Sardegna, dove un messaggio audio virale sui social, che annunciava 15 giorni di sciopero degli autotrasportatori, ha provocato un’autentica psicosi.