PALERMO – Falso allarme bomba questa mattina in via Maqueda. Un bidoncino che emanava odore di carburante è stato trovato al centro della strada e ha fatto scattare stamattina il piano di intervento nell’area pedonale, all’altezza di via del Celso, vicino alla chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. Il bidoncino è stato lasciato nei pressi di alcuni negozi etnici. Sono intervenuti gli artificieri della polizia, vigili del fuoco e sanitari a bordo di un’ambulanza del 118. La strada è stata chiusa ed il contenitore è stato fatto brillare.