PALERMO – Dieci tra titolari e responsabili di cantieri edili denunciati, scoperti due operai ‘in nero’, sei cantieri sospesi per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, comminate sanzioni per complessivi 240mila euro. È il bilancio di un’attività di controllo effettuata dai carabinieri nel settore edile. I datori di lavoro sanzionati sono stati denunciati per violazioni delle norme di sicurezza basilari a tutela di ogni lavoratore come ponteggi, quadri elettrici e recinzioni non correttamente installati, mancata formazione e informazioni dei lavoratori, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, mancata sottoposizione del personale a visite mediche obbligatorie