Minaccia di morte la compagna: arrestato

PEDARA (CATANIA) – Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Catania per aver minacciato la compagna di morte. “Se ti trovo, ti ammazzo”, le aveva detto. Lei, madre di una bambina avuta da una precedente relazione ed attualmente in stato di gravidanza, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, aveva chiamato il 112 da casa di una conoscente dalla quale si era rifugiata. Lì il compagno l’ha rintracciata, ma ad attenderlo c’erano anche i carabinieri. Il 43enne, accusato di maltrattamenti in famiglia, è stato condotto in carcere.