Mancini, la firma non c’è ancora

L’incontro c’è stato, il rogito non ancora. La riunione tenuta stamane a Catania tra Benedetto Mancini, la curatela fallimentare e il notaio Grasso non è bastata a perfezionare il passaggio del ramo d’azienda sportivo del Calcio Catania. Al termine di un confronto durato circa due ore, le parti si sono aggiornate a martedì per la sospirata firma.

“Non c’è nessun intoppo di natura economica – ha garantito l’imprenditore romano – oggi è stato un momento molto tecnico. E’ un’operazione complessa che comporta adempimenti fiscali, previdenziali e federali e quindi richiede il perfezionamento di alcuni passaggi, ma non ci sono problemi. Ho fornito le garanzie necessarie depositando tutte le somme e facendo i bonifici. La squadra e i tifosi possono stare sereni. Gli stipendi arretrati? Non spetta a me pagarli, verranno coperti da una parte della fideiussione depositata”.

Mancini ha parlato anche dell’aspetto sportivo: “I giocatori devono solo concentrarsi sul campo e pensare a centrare i play off, obiettivo alla nostra portata. Le dimissioni di Pellegrino? Ho parlato con lui ieri e le ho respinte. Perinetti? Intervenire ora sarebbe da maleducati. Giusto andare avanti con questo progetto tecnico. Facciamo terminare la stagione, poi ragioneremo sul prossimo anno”.