LINGUAGLOSSA (CATANIA) – Un cittadino romeno di 47 anni destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria del suo Paese per il reato di tratta di esseri umani, Alexandru Octavian Hordau, è stato catturato dai carabinieri a Linguaglossa. A compiere l’operazione sono stati i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo insieme con i colleghi della locale Stazione, che lo hanno localizzato in via Croceferro. Una volta controllato e riconosciuto, l’uomo non ha opposto resistenza confermando la propria identità ai militari, che lo hanno portato nel carcere di Piazza Lanza.